Alex Teklak sur le transfert de Lukaku à Rome : "Beaucoup de personnes le critiquent à tort, c’est un des seuls à avoir refusé l’Arabie saoudite"

Romelu Lukaku a enfin trouvé un point de chute ! Après des semaines de doute et de négociation avec différents clubs, le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges a rejoint l’AS Rome, en Serie A. Le Belge a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Chelsea.

"Ce n’est pas Rome qui l’a transféré, c’est José Mourinho. C’est bien pour Lukaku et pour le club romain. Ce n’est pas du luxe d’avoir un Romelu Lukaku devant", a expliqué Alex Teklak dans Complètement Foot.

"C’est un des seuls joueurs qui a refusé l’Arabie saoudite. Je crois qu’il avait envie d’autres choses, d’un défi sportif. Beaucoup de personnes le critiquent à tort", a poursuivi notre consultant.

Devenu l’ennemi public numéro un en Italie après avoir négocié avec la Juventus dans le dos de l’Inter, Big Rom' peut compter sur le soutien d’Alex Teklak.

"L’Inter n’a pas non plus été très correcte dans cette histoire. Ils l’ont fait passer pour le mauvais bougre. La Juve a voulu saisir une opportunité sans avoir d’argent. Lukaku coûtait trop cher pour eux. Mais l’Inter ne l’a jamais défendu. Au contraire… Ils l’ont exposé et tapé sur la place publique. Alors qu’au final, c’est parce qu’une négociation avec Chelsea n’a pas pu aboutir que Romelu s’est retrouvé dans cette situation. C’était le coupable idéal. Pour moi, il n’est pas le responsable de cette situation. C’est un dénouement heureux pour lui".