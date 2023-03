Alex Teklak sur le probable retour de Schreuder à Bruges : "Il peut ressouder le groupe, il sait comment le Club fonctionne"

Scott Parker et le Club Bruges : c’est terminé ! Trois mois seulement après son arrivée en Venise du Nord, l’entraîneur anglais a été remercié par la direction brugeoise pour (très) mauvais résultats. Notre consultant Alex Teklak est revenu sur le parcours européen de Bruges, la crise actuelle, le flop Parker et la probable arrivée d’Alfred Schreuder au micro de Pascal Scimè.

"Les Brugeois ont été enthousiasmants dans un premier temps en Ligue des champions", a rappelé Teklak, "Mais on se dit aussi qu’ils auraient très bien pu perdre certaines rencontres qu’ils ont disputées. Ça a chaque fois penché pour eux avec notamment un super Simon Mignolet. Ils ont été bons, mais avec la réussite qui va avec".

"On peut être déçu de la fin de l’histoire car elle correspond aussi à une chute du Club de manière générale, avec l’éviction de Carl Hoefkens. Les grands esprits diront pourquoi l’avoir viré mais il ne faut pas oublier qu’à l’époque, les résultats étaient déjà en dents de scie. Ils auraient peut-être pu le conserver ou éviter de donner la main à un entraîneur qui n’aura pas réussi à avoir de meilleurs résultats", a-t-il poursuivi, avant de commenter le probable retour d’Alfred Schreuder sur le banc brugeois.

Bruges - Standard? Ça va être difficile… pour le Standard

"J’y vois une paix sociale. C’est ce dont le Club a besoin pour le moment avec pas mal de tiraillements internes. Les joueurs sentent que la direction n’est plus sur la même longueur d’onde et ça mène à des comportements imprévisibles et égoïstes. Schreuder peut ressouder le groupe. Il a connu un titre avec Bruges. Il sait comment le club fonctionne. Les cadres du Club doivent se réjouir de son retour". À l’heure actuelle, alors que Parker a officiellement été licencié, la direction brugeoise a établi le contact avec son ancien T1, qui serait très enthousiaste à l’idée d’un retour en Venise du Nord.

Après son élimination de la Champions League (lourde défaite 5-1 à Benfica), le Club Bruges doit déjà tourner la page avec la venue du Standard dimanche. Un match qui pourrait tourner à l’avantage des Blauw en Zwart selon notre consultant : "Ça va être difficile… pour le Standard. Le changement va s’opérer et comme face à La Gantoise, leur orgueil va être mis en jeu. La quatrième place est aussi en jeu. La pression sera sur Bruges mais le Standard devra être solide dans la tête. Bruges va commencer la rencontre pied au plancher pour la gagner".