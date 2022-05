Alex Teklak : "Pour Kompany, c’était difficile de repartir de zéro à chaque début de saison"

En interview, l’ancien Diable rouge avait expliqué les problématiques de devoir repartir avec une équipe largement remaniée à chaque début de saison, une situation qui pourrait l’avoir quitté son club de cœur selon notre consultant : "La situation est de se dire 'Mes dirigeants exigent cela de ma part mais me donne-t-on les moyens d’y parvenir ?'. Il voulait gagner comme tout entraîneur mais il faut se donner les moyens de ses ambitions et c’est peut-être là qu’il ne rejoint pas sa direction. Ce n’est pas Harry Potter, il ne peut pas faire des miracles. L’année dernière, il perd une grande partie de ses forces offensives. Son pouvoir attractif fait qu’il peut attirer un Kouamé ou un Zirkzee qui ne seraient jamais venus sans lui. Pendant qu’il est en train de reformater ces joueurs-là pour que cela fonctionne dans son système, les autres équipes du top ont déjà pris une dizaine de points d’avance car elles surfent sur des bons résultats car les joueurs se connaissent et il y a plus de stabilité. Son discours là-dessus a toujours été cohérent et logique. Je me mets à sa place. Comme entraîneur, c’est difficile de devoir toujours repartir à zéro, à moins que le club ne l’accepte et ça n’est peut-être plus le cas manifestement."