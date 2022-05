Alex Teklak : "Les Brugeois étaient cette fois-ci préparés à subir face à l’Union"

On joue la 53e minute de jeu au Stade Joseph Marien lorsque Lazare est accroché dans le rectangle par Mechele. Le penalty qui suit ne sera finalement pas converti par Dante Vanzeir. Pour Pascal Scimè, c’est "un véritable tournant. On galvaude souvent cette expression, mais c’est bien le tournant. Et peut-être même le tournant de la saison. On ne va pas faire le procès de Vanzeir, mais vu le contexte, est-ce que c’est lui qui devait tirer ce penalty ?"

Notre consultant est également revenu sur ce penalty manqué et a surtout mis en avant l’attitude de Simon Mignolet. "Sur le penalty, il y a un jeu psychologique de Mignolet. Il fait du bluff et c’est ennuyant un gardien qui fait ça devant toi, sachant que Vanzeir en a déjà raté. Ça induit forcément le doute dans son esprit. Pour preuve, son penalty n’est pas cadré. Quand tu ne cadres pas un penalty parce que ton pied tremble et que tu veux forcer et aller chercher le côté, ça signifie plus que de rater quand tu cadres. C’est révélateur de l’aspect psychologique qui n’est pas bon à ce moment-là pour le tireur. Il est vraiment dans le doute et c’est pour ça qu’il rate complètement son penalty."