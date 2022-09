Alex Teklak : "La capacité d'adaptation de Kevin De Bruyne est phénoménale"

Pour notre consultant "Complètement Foot", Alex Teklak, la rencontre était comme un match amical. "Quand vous affrontez un adversaire plus faible, vous savez que cela conditionne votre manière d'être sur le terrain. On peut tirer des enseignements de ce match. On a eu des moments où on était dominant, peut-être presque un peu trop. On a attaqué avec trop de joueurs devant le ballon, sans penser à la reconversion défensive." Il développe en appuyant sur un point, "on ne peut plus se permettre de jouer comme il y a quatre ans avec des défenseurs qui jouent à 40 mètres de leur but sans protection, en étant trop exposés. On n'est plus capable de faire ça, on n'a plus les jambes. Même face à de modestes Gallois, on a eu des difficultés dans les transitions. Il faudrait être un peu plus rigoureux et plus discipliné sur les pertes de balles lorsqu'on va encore évoluer de la sorte. Mais c'est aussi conditionné par la tournure du match. Contre les Pays-Bas, vous allez davantage vous méfier de l'adversaire. Psychologiquement, ça influence le comportement collectif de l'équipe. Quand vous savez que vous avez en face une équipe bien meilleure, vous avez un repli défensif qui est aussi lié à cela."

De son côté, Pascal Scimè évoque un match inégal de la part des Diables Rouges. "On a eu deux mi-temps complètement différentes. On a été très bon en première mi-temps indépendamment de la qualité de l'adversaire, parce qu'on avait envie de se faire plaisir, d'aller chercher le jeu, de faire plaisir au public et de faire mal à l'adversaire." Il poursuit en soulignant une deuxième mi-temps moins fringante des Belges. "Je ne sais pas si c'est la qualité de l'adversaire, le score à la mi-temps ou un peu des deux, mais le curseur a baissé en seconde période. On a manqué de justesse technique. Il y a certaines choses à revoir. Et le fait que Roberto Martinez ait pris un carton rouge, je ne trouve pas cela anodin. Je l'ai trouvé assez nerveux, il manquait de sérénité."