Alex Teklak : "Deila fait corps avec le Standard et ça faisait pas mal d’années que je n’avais plus vu ça"

À la suite de cette rencontre l’équipe de Complètement Foot a mis en avant la personnalité du nouvel entraîneur liégeois, Ronny Deila.

"Le Standard a encore à certains moments des difficultés parce qu’il doit encore trouver un équilibre, mais l’entraîneur n’hésite pas à faire des choix forts" détaille Alex Teklak. "J’aime bien cet entraîneur parce qu’il a de la personnalité. Il a du charisme, il est calme, serein, authentique et il n’en fait pas des tonnes. Il m’a laissé une bonne impression à chaque fois que je l’ai vu. Il fait corps avec le Standard et ça faisait pas mal d’années que je n’avais plus vu ça."

Pascal Scimè continue : "Depuis Sa Pinto, on n’avait plus vu un entraîneur comme ça au Standard. Un entraîneur qui arrive à parler le même langage que les supporters. On a l’impression que c’est un gars de leur milieu. Je ne pense pas que ça soit fake parce que dans ses expériences passées il a toujours fait ça. Il est vraiment comme ça, il a cette ivresse, cette folie et il a besoin de vibrer pour vivre son métier."