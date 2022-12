Alex Teklak avant Angleterre – France : "Les Français peuvent faire la différence par d’autres joueurs que Mbappé"

Les Bleus de Didier Deschamps affrontent la perfide Albion en quart de finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui s’annonce particulièrement intéressante d’un point de vue tactique, comme le souligne Alex Teklak : "Ces deux équipes se connaissent par cœur. Ça sera très intéressant de voir les plans de jeu que Didier Deschamps et Gareth Southgate vont mettre en place."

Dans la presse anglaise, on parle beaucoup du facteur X français, Kylian Mbappé. Le jeune homme est dans une forme olympique depuis le début du Mondial. "On ne peut pas passer à côté de lui ! Lors du match précédent, les Polonais avaient mis en place un dispositif spécial pour le contrer. Et pourtant, il est parvenu à être décisif en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive."

Alex Teklak estime toutefois que le danger peut venir de n’importe où dans cette équipe de France. "S’intéresser uniquement à Mbappé peut ouvrir des espaces ailleurs, et Deschamps l’a bien compris. Il y aura sans doute un marquage spécial sur lui, mais il y en a tellement d’autres qui peuvent faire les différences comme Rabiot, Dembélé, Coman… Cette équipe de France, en plus d’avoir un jeu harmonieux, a énormément de cordes à son arc."

"Southgate devra notamment neutraliser les approvisionnements vers Griezmann et Giroud. Ce sont eux qui orientent le jeu vers Mbappé grâce à leur bon pied gauche."

Le danger numéro un dans l’équipe adverse, c’est Harry Kane. Le joueur de Tottenham n’a inscrit qu’un seul but depuis le début de la compétition, mais c’est bien lui le meneur offensif des Three Lions depuis le début de la compétition.

"De par ses décrochages et ses remises, Harry Kane alimente en ballons les joueurs rapides sur le front de l'attaque. C’est un peu similaire à ce que fait Karim Benzema par exemple. Deschamps va certainement demander à un de ses défenseurs ou milieux de terrains d’accompagner Kane dans ses décrochages pour limiter son influence."