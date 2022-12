Alex Teklak après la qualification de l'Albicéleste : "On n’est pas encore tous convaincus par cette Argentine-là"

Une Argentine qualifiée à l’issue de ce match face aux Australiens malgré des adversaires en vie jusqu’à la fin de la rencontre. Pour notre consultant Alex Teklak, ce match n’est pas encore le véritable test : " il va arriver " (match face aux Pays-Bas). Les tauliers se sont montrés au moment où il le fallait mais cela dit, " on n’est pas encore tous convaincus par cette Argentine-là ".

Un nom à mettre en évidence après cette rencontre ? " inévitablement je ne peux pas passer à côté de Messi. Il a encore fait parler sa classe en marquant un but important et en donnant la balle quand il le fallait ". Alex souligne aussi la performance d’Otamendi : " déterminant défensivement ".

Le vrai test ce sera le 9 Décembre face aux Pays-Bas dans une affiche magnifique. Les Pays-Bas peuvent certainement "poser du souci à cette équipe d’Argentine". Alex leur donne un tout petit avantage : " du point de vue stratégique".

Ils n’ont pas hésité à abandonner le ballon pour bien contrer les USA avec des joueurs comme Cody Gakpo et Memphis Depay. La défense, un point fort également, on pense notamment à Van Dijk et les pistons qui savent amener le danger. Alex met en garde les Argentins qui ont parfois eu du mal à trouver la faille face aux Australiens : gare à la très bonne organisation des Néerlandais.

Un dernier mot sur les fans Argentins qui ont rempli le stade de bleu et blanc aujourd’hui : " je sors peut-être un peu de mon rôle de consultant mais aimer à tel point son pays et afficher un tel patriotisme c’est rare et probablement que les Sud-Américains en sont les garants ". Des images qui ont dû en faire frissonner plus d’un, et notre consultant le premier.