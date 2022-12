Alex Teklak après la qualification croate : "Quelle masterclass de la Croatie !"

La Croatie crée la surprise et s’impose face au Brésil à l’issue des pénaltys. Malgré un match débloqué par Neymar, c’est sans compter sur l’abnégation et l’expérience des Croates qui ont emmené les deux équipes aux tirs au but. Alex Teklak apporte son analyse sur ce match au micro de Frank Peterkenne.

Comme face au Japon, les Croates se sont imposés aux pénaltys. Habituée du genre, la Croatie a ruiné les espoirs des Brésiliens pour remporter le titre mondial. Une vraie sensation mais un résultat, finalement, logique pour Alex Teklak : "C’était inattendu mais quand on voit le déroulement du match ça l’est moins, le scénario était prévisible. Évidemment, on perd une équipe désignée comme la favorite du tournoi donc ça reste une surprise."

Pourtant, le Brésil s’est montré dominant durant toute la rencontre mais la Croatie a réussi à endormir la Seleção. "Il a manqué de l’inspiration du côté brésilien même s’il y a eu celle de Neymar. En plus, ils n’ont jamais réussi à déjouer le faux rythme imposé par les Croates" explique Alex Teklak. "Il y a aussi une forme de dépendance à l’égard de Neymar pour les Brésiliens " ajoute-t-il.

Un jeu croate peu flamboyant mais très efficace qui en fait son arme secrète selon notre consultant : " la Croatie est capable de s’adapter aux autres équipes tel un caméléon. Elle est capable de prendre le jeu à son compte mais elle est aussi capable de laisser le ballon " constate-t-il.

Alex Teklak conclut : " Aujourd’hui, c’est un match pour les grands passionnés de football, les amateurs de stratégie et les puristes. Quelle masterclass de la Croatie ! "

La Croatie affrontera soit l’Argentine de Lionel Messi soit les Pays-Bas de Virgil van Dijk en demi-finale.