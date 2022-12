Alex Teklak après France – Pologne : "Kylian Mbappé est un OVNI"

Si Lewandowski et ses coéquipiers sont éliminés du Mondial, ils sortent avec les honneurs face au tenant du titre. Alex Teklak revient sur la prestation des Aigles blancs : "On a vu une équipe polonaise plus audacieuse que prévu. Ils sont parvenus à faire déjouer la France, et auraient dû ouvrir le score sur une grosse occasion galvaudée en première période."

Si les Français ont été mis en difficulté, Didier Deschamps a pu compter sur ses joyaux bruts pour faire la différence. Antoine Griezmann a comme depuis le début du tournoi livré une prestation de grande classe.

"Griezmann a une vraie intelligence de jeu. En seconde période, il a étalé son talent dans ses déplacements, ses remises, son jeu en première intention… Toute la panoplie du milieu offensif. Adrien Rabiot fut lui aussi précieux dans la compensation ainsi que dans les récupérations pour couper les attaques polonaises."

Mais celui qui a finalement été décisif devant les cages polonaises, c’est Kylian Mbappé. Auteur de deux buts, il est l’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde. "C’est un véritable OVNI. Il est capable de s’éteindre pendant 15 ou 20 minutes et de surgir avec des frappes supersoniques."