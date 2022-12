Alex Teklak après Brésil – Corée du Sud : "Ce fut un duel disproportionné"

Des beaux buts, des dribbles et une large victoire : c’est un Brésil pimpant qui s’est imposé contre la Corée du Sud et qui accède dès lors aux quarts de finale. Alex Teklak revient sur la performance impressionnante des Auriverdes : "C’était un duel disproportionné. Mais quand on regarde la froideur avec laquelle les Brésiliens ont abordé la rencontre, c’est la preuve qu’ils n’ont pas manqué de respect à cette équipe sud-coréenne. On a assisté à une première période époustouflante de la part du Brésil, et une gestion des affaires courantes lors du second acte."

Neymar a fait son retour dans le onze brésilien, lui qui avait manqué les deux précédentes rencontres pour cause de blessure. "On a senti un Neymar très à l’aise. Tite l’a dispensé de pas mal de travail défensif, Richarlison s’en est occupé avec brio. C’est bon pour le reste de la compétition d’avoir donné à Neymar des minutes, cette équipe du Brésil n’est pas la même sans lui."

En fin de rencontre, le sélectionneur brésilien a procédé à un changement étonnant : le gardien Alisson a cédé sa place à Weverton, troisième dans la hiérarchie des portiers. "Ce changement est un signe pour le gardien mais aussi pour toute l’équipe. Tite cherche à faire participer tout le monde. C’est fondateur en matière de mentalité pour le groupe."