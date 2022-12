Alex Teklak après Angleterre – France : « Les Anglais ont proposé du foot, les Français ont proposé des contres »

La France et l’Angleterre ont livré un duel rempli de suspense, mais ce sont bien les hommes de Didier Deschamps qui accèdent aux demi-finales du Mondial. Alex Teklak revient sur cette superbe rencontre de football.

"Ça a démarré en mode mineur, mais plus le temps passait, plus on se rapprochait des minutes émotionnelles. À partir de ce moment-là, les Anglais ont proposé du foot, les Français ont été sur la réserve et ont plutôt proposé des contres. Le cynisme français a fait la différence."

Le pénalty manqué par Harry Kane en fin de rencontre va sceller le destin des Three Lions. Les hommes de Gareth Southgate ont pourtant délivré un match abouti, en neutralisant notamment le danger numéro un des Bleus. "Les Anglais ont bien étouffé les quelques contre-attaques de Kylian Mbappé. Mais le problème est venu d’ailleurs. Mbappé monopolisait l’attention sur lui, ce qui a libéré des espaces pour d’autres."

Si Hugo Lloris et Olivier Giroud ont procuré des émotions aux supporters français, Alex Teklak a été impressionné par la prestation d’un autre joueur : "Il y en a un dont on ne reparlera pas forcément après le match, et qui a pourtant été excellent, c’est Antoine Griezmann. Je ne dis pas ça seulement parce qu’il a donné l’assist à Giroud, mais pour toute son activité, sa production, ses retours défensifs… Il a vraiment été précieux, sa maturité fait du bien."

La France devra batailler face à une surprenante équipe du Maroc pour décrocher une place en finale. Un match qui s’annonce bien particulier : "C’est une rencontre très symbolique quand on connaît les attaches qui existent entre les deux pays. Beaucoup de joueurs des deux équipes se sont déjà croisés en Ligue 1, le coach marocain Walid Regragui a lui-même évolué dans le championnat français. Ça va être un duel disputé entre deux pays frères. "