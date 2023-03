Alex Murdaugh, un influent avocat reconnu coupable de meurtres après un procès qui a captivé l’Amérique

Un influent avocat du sud des États-Unis, Alex Murdaugh, a été reconnu coupable jeudi du meurtre de sa femme et de son fils après six semaines d’audience. Selon l’accusation, il a abattu avec deux fusils distincts sa femme Maggie, 52 ans, et leur fils cadet Paul, 22 ans, en juin 2021 dans le comté de Colleton en Caroline du Sud. "Les preuves de culpabilité sont accablantes", a commenté le juge Clifton Newman à la lecture du verdict.

Il encourt la réclusion à perpétuité et sera fixé sur sa peine vendredi matin. L’homme était accusé d’avoir volé des sommes folles à son entourage et d’avoir abattu ses proches pour éviter d’être démasqué. S’il a reconnu ces vols, il n’a jamais admis le double meurtre. "Alex Murdaugh a tenté un dernier coup pour éviter d’avoir à rendre des comptes, comme il l’avait fait toute sa vie, mais le jury n’a pas été dupe", s’est félicité le procureur Creighton Waters qui l’avait qualifié de "maître menteur" dans son réquisitoire. "Cela prouve que quel que soit son pouvoir ou sa position sociale, personne n’est au-dessus de la loi", a ajouté le procureur général de l’Etat, Alan Wilson. "Le château de cartes d’Alex Murdaugh, construit sur des mensonges, des manipulations et des vols, s’est effondré".