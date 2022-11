"AleX" : la transidentité racontée à travers la photographie

A travers ces images alternant photos en noir et blanc et captures d’écran de sa story Instagram, la transition FtM (Female to Male) d’Alex est documentée, avec les joies et les peines qui peuvent être engendrées par ce parcours. Démarches administratives, transphobie et questionnements font partie des confrontations auxquels il doit faire face.

Devons-nous continuer à différencier les corps, les identités et les personnalités ? Pourquoi ne pas accepter l’unité, l’hybridité en quelque sorte ?

Actuellement à l’état de Kickstarter, ce projet de livre met en lumière une histoire de transidentité. Ce livre sera publié par les éditions Photopaper.