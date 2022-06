Alex Hugo (Samuel Le Bihan) et la légende de la Dame Blanche

Il y a tout d’abord la dame blanche que l’on aperçoit sur le bord de la route (celle que tout le monde connait). Il s’agirait d’une femme de moins de 20 ans, habillée en blanc. Elle serait morte à la suite d’ un accident de voiture, plus précisément dans un virage. Et c’est à cet endroit que son fantôme apparaitrait régulièrement. Ce phénomène a été signalé de nombreuses fois à la police, plus particulièrement dans les régions françaises suivantes : le Calvados, les Hautes Alpes, l’Héraut et l’Isère.