On ne connaît pas encore le sort de ce personnage apprécié des fans mais on peut se douter que cela devrait être émotionnellement chargé. On peut heureusement profiter encore un peu de la présence de Lionnel Astier, en attendant peut-être un crossover entre Alex Hugo et Candice Renoir.

“Alex Hugo : en terre sauvage”, le samedi 24 septembre à 20h55 sur La Une et en replay sur Auvio.