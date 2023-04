Alex Hugo de retour pour une 9e saison inédite sur La Une

Entre autres événements, cet épisode sera marqué par le départ d’un personnage emblématique de la série, à savoir Angelo Batalla, qui enquêtait aux côtés d’Alex depuis la première saison.

Lionnel Astier, qui interprète son rôle depuis près 10 ans maintenant, a en effet déclaré au magazine Télé-Loisirs souhaiter se libérer du temps pour se consacrer à d’autres projets. Très proche de son partenaire de jeu Samuel Le Bihan, il n’exclut toutefois pas de réapparaître plus tard dans la série.

Suite à ce départ, la série et le personnage d’Alex Hugo prennent donc un nouveau tournant. Interrogé à ce propos par TV Magazine, Samuel Le Bihan explique que le brigadier Tony Leblanc prendra plus d’importance dans les épisodes à venir, et qu’il y aura plus fréquemment des invités au casting.

Ainsi, dans "La Dernière piste", on le verra donner la réplique à Olivier Chantreau et Bernard Blancan, qu’on avait entre autres pu voir dans Meurtres à Carcassonne.

"Alex Hugo : La Dernière piste", à voir ce samedi 1er avril à 20h50 sur La Une et en streaming sur Auvio pendant les 30 jours suivants.