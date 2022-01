Alex Hugo : bientôt un crossover avec Candice Renoir ? Voici ce qu’en dit Samuel Le Bihan

L’interprète du personnage principal, Samuel Le Bihan avoue qu’il aimerait bien inviter quelques guests sur le tournage d’Alex Hugo pour partager une histoire surtout avec le départ de Lionnel Astier :

Lionnel Astier qui incarne le personnage d'Angelo, a décidé de tirer sa révérence à l’issue des derniers épisode de la saison 7. " Je pense avoir fait le tour de mon personnage, j’ai le sentiment que nous sommes un peu dans la redite le concernant ", confie l'acteur, tout en n’excluant pas de revenir de temps en temps. " Quand j’ai commencé, nous filmions deux épisodes par an. Nous en tournons quatre désormais. Je passe six mois là-haut, dans la montagne. Il est temps pour moi de passer à autre chose et je ne veux pas attendre que la série s’arrête. " a ainsi déclaré le comédien de 67 ans. Si on ne sait pas qui remplacera à terme le personnage d’Angelo Batalla incarné par Lionnel Astier, Samuel Le Bihan révèle tout de même à télé-loisirs :