Alex Germys se livre sur son rôle de jury sur cette 66e édition de l’Eurovision

" Pendant tout un temps, j’avais l’impression que les pays envoyaient des chanteurs "à la va-vite". Ils choisissaient une chanson en deux secondes parce qu’il fallait le faire sans vraiment croire en quoi que ce soit. Et depuis quelques années, j’ai l’impression que chaque pays fait en sorte d'envoyer une chanson beaucoup plus travaillée et qui peut potentiellement lancer un artiste par après.

Ça devient plus qualitatif. Les chansons ne sont plus vraiment des chansons " Eurovision "comme on disait à l’époque. C’est un peu péjoratif dit comme ça mais il est vrai que pendant tout un temps, on avait l'impression que c'était des clichés. Maintenant, ce sont vraiment des hits internationaux ou que les artistes eux-mêmes deviennent connus mondialement. Quand tu vois Maneskin, Duncan Laurence, on sent qu'il y a une véritable recherche de talents et je pense que ça ramène beaucoup l’intérêt des jeunes. "