Alex Germys présente son nouveau single "Another you" en collaboration avec Mingue

Alex Germys était l’invité du 8/9 pour son nouveau single Another You, créé avec la chanteuse néerlandaise Mingue. Il nous parle de la genèse étonnante de ce projet.

Producteur de musique, il a notamment collaboré avec Kid Noize l’an dernier pour Hallelujah, dont il garde un excellent souvenir : "on était potes depuis très longtemps, et c’était super chouette de pouvoir partager ces moments-là sur scène aux festivals".

Pour son nouveau morceau Another you, Alex Germys a cette fois travaillé avec Mingue, une chanteuse néerlandaise rencontrée en studio d’une manière peu habituelle :

"Parfois les maisons de disques organisent des sessions avec des gens qu’on ne connaît pas, juste pour composer. Ils nous mettent dans une pièce avec deux personnes", explique-t-il. "On part de rien, on fait un morceau, et au final ce morceau collait bien à mon univers donc on s’est dit : on va le sortir ensemble."

Dans le clip d’Another you, on le voit danser simultanément assis sur cinq chaises, comme s’il était cinq personnes différentes. Une chorégraphie pas simple à tourner : "ce n’est pas facile d’être synchro avec soi-même quand on ne se voit pas."