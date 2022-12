Alex Germys et Mingue reprennent Ariana Grande dans la Tipik Live Room

Alex Germys et Mingue se sont rendus dans la Tipik Live Room pour une petite reprise de "Santa Tell Me" d’Ariana Grande.

Parmi toutes les chansons de Noël célèbres qui parlent à la jeune génération, il y a bien sûr l’incontournable "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey, "Last Christmas" de Wham ! ainsi que la version de Taylor Swift mais aussi "Santa Tell Me", single d’Ariana Grande sorti en 2014 qui a atteint la sixième place du Billboard Hot 1000.

Le DJ et producteur belge Alex Germys (qu’on ne présente plus) et l’autrice-compositrice et interprète Mingue ont revisité ce tube de Miss Ponytail !