Alex Germys et Kid Noize étaient les invités du Réveil de Tipik !

Kid Noize et le DJ résident de Tipik Alex Germys étaient ce matin les invités du Réveil de Tipik à l'occasion de la diffusion inédite de leur single Hallelujah enregistrée exclusivement pour Tipik Live Room !

L'occasion pour les deux DJ's belges d'évoquer les dessous de leur première collaboration et les good vibes qui entourent la création de ce morceau sur lequel le chanteur hollandais Kelvin Allison a posé sa voix. Un titre parfait pour l'été qui arrive et auquel à également participé le duo de producteurs Shoeba que l'on avait déjà pu rencontrer sur le single Signals avec Roméo Elvie et Todiefor.

Halelujah, un morceau qui tournera cet été en festival avec Tipik, ce sera le vendredi 22 juillet aux Francofolies de Spa et le vendredi 26 août au festival Scène sur Sambre !