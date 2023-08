Alex Germys aux Fêtes de Wallonie à Namur

Le célèbre DJ viendra lui aussi enflammer la scène namuroise. DJ, producteur, auteur, compositeur, artiste, Alex Germys est un couteau suisse de la musique belge. Inspiré par les plus grands tels que Timbaland, Benny Blanco ou Ryan Tedder, seuls les bruxellois Stromae et son manager Dimitri Borrey lui seront accessibles grâce aux “leçons” sur internet. Très vite, ils le conseillent et le guident à travers le monde mystérieux de la musique. Persévérance, rencontres et hasard, un parfait mélange qui permet à Alex de sortir son premier morceau à l’âge de 22 ans, “All along” Ft Klil.

L’année suivante, il sort “Sweet Afterglow” qui fait partie des tubes les plus diffusés en radio de 2016. Il enchaîne en tant que producteur sur une grosse partie des deux albums du Belge Loïc Nottet avec notamment les succès sans frontière de Mud Blood ou encore Heartbreaker. Par la suite, nombreux sont les artistes qui décèlent l’alliance parfaite entre l’intuition, la passion et le cérébral du producteur, et décident de lui faire confiance pour collaborer.

A côté de toute cette partie d’homme de l’ombre, l’artiste est également DJ et se produit régulièrement sur des scènes mythiques. Récemment, il nous a encore fait vibrer avec ses nouveaux morceaux "Rich & Famous", "Hallelujah" ft. Kid Noize, ou encore "Another You", le dernier sorti qui a inondé les radios depuis l’automne.