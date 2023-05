Alex DeSocio, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018

Baryton, Alex DeSocio est né aux Etats-Unis en 1987.

Alex DeSocio est diplômé de la Northwestern University et de l’Université du Maryland. Parmi ses prestations récentes, on peut citer Dancairo dans Carmen au Fort Worth Opera, Schaunard dans La Bohème au Charleston Opera, Guglielmo dans Così fan tutte au LoftOpera, Dandini dans La Cenerentola à l’Opera Fort Collins, et Ramiro dans L’heure espagnole à l’opéra de Memphis. En 2013, il rejoint le Merola Opera Program, où il interprète le rôle de Tarquinius dans The Rape of Lucretia. Il a également été artiste résident du Pittsburgh Opera, où il a notamment chanté dans La flûte enchantée, La Bohème, Otello, et Carmen. Alex DeSocio est lauréat de la Sullivan Foundation, du Palm Springs Opera Guild Competition, de l’Opera Birmingham Vocal Competition, du Shreveport Opera Competition et du Merola Opera Program Shoshana Grant Award. (source CMIREB)

Il est finaliste du Concours Reine Elisabeth 2018. Il a présenté son programme en Finale, le 11 mai à Bozar.

Proclamé lauréat, Alex DeSocio a poursuivi sa carrière, continuant d'interpréter son rôle fétiche de Figaro dans "Le Barbier de Séville3. Il a été également résident du Pittsburgh Opera, la saison dernière.