Alex Craninx, le Belge inconnu passé du Real Madrid à Seraing : "Zidane a été déterminant pour moi"

A 14 ans, toute l’Espagne est aux pieds de Craninx. L’Atlético de Madrid toque à la porte et propose un pont au joueur pour qu’il signe. Mais le garçon est un fanatique du voisin madrilène, et signe finalement pour continuer son parcours au Real. "C’était une période compliquée, j’ai dû me déraciner, partir vivre seul à 600km de mes parents. Mais je me suis fait pas mal d’amis en arrivant là-bas : Marcos Llorente et Federico Valverde étaient mes deux grands potes. Au fil des années, je me suis rapproché de l’équipe première et je m’entraînais régulièrement avec les plus grands joueurs du monde. J’ai été marqué par Cristiano Ronaldo : un gars qui renvoie une certaine image au travers des médias mais qui était surtout très bienveillant avec moi. Il donnait toujours des conseils aux jeunes pour réussir dans le football, il restait parfois avec nous à la salle, ça m’est arrivé de luncher avec lui aussi. Sur le terrain, il était formidable et en dehors, il était très protecteur avec nous."

Durant ses années à la Castilla, Craninx a évolué sous les ordres de celui qui allait remporter trois Ligue des champions consécutives. "Zinédine Zidane m’a entraîné pendant deux ans. C’était des années mémorables. Il était très proche des joueurs, ils rendaient ses entraînements amusants et on y prenait beaucoup de plaisir. Il y avait un vrai respect mutuel entre lui et le groupe. Une anecdote le concernant ? Un jour, je me suis blessé au genou. C’était un moment terrible pour moi car je pensais que ma carrière était terminée. Zidane a pris le temps d’appeler les docteurs pour faire le point sur la situation avec eux. On s’est appelé deux fois pour qu’il m’explique le processus de guérison. Il m’a dit de rester calme, de prendre du temps pour moi et il a pris régulièrement de mes nouvelles. Il s’est montré très proche de moi et je lui en suis très reconnaissant."