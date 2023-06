Alex Cordaz a joué son deuxième match pour l’Inter… près de 20 ans après le premier

Il y a des trajectoires professionnelles étonnantes. Celle d’Alex Cordaz, troisième gardien de l’Inter Milan, est de celle-là. L’Italien a dû attendre près de 20 ans pour fêter sa deuxième apparition avec le club lombard.



Formé chez les Nerazzuri, Cordaz a fait ses débuts en février 2004. Il n’a que 21 ans pour son baptême du feu. Il monte au jeu en demi-finale de la Coupe d’Italie contre la Juventus à la 63e minute après l’exclusion de Francesco Toldo. Sept minutes plus tard, il doit aller chercher le ballon dans ses filets après un tir du droit de Marco Di Vaio. 7059 jours (!) plus tard, il remplace Samir Handanovic et dispute les 25 dernières minutes de la rencontre face au Torino.



Entre-temps, le gardien n’est évidemment pas resté à l’Inter. Il a même beaucoup voyagé. Sa carrière l’a mené un peu partout en Italie (Spezia, Acireale Calcio, Pizzighettone, Trévise, Parme, Crotone), mais aussi en Suisse (Lugano) ou en Slovénie (Gorica). En pratiquement deux décennies, il a totalisé 507 matches.



En juillet 2021 après six saisons à Crotone, Cordaz revient à l’Inter. En fin de carrière, il signe comme troisième gardien. A quelques jours de la fin de son contrat, sa montée au jeu ressemble à un cadeau d’adieu.