Le latéral de 26 ans évoluait à La Gantoise depuis la saison 2019-2020. Il aura porté le maillot des Buffalos à 182 reprises avec 15 buts et 22 passes décisives à la clé.



Outre les compétitions nationales, Castro-Montes aura également pris part aux différentes aventures européennes du club (44 matchs).



Passé par les jeunes d’Anderlecht au début de sa carrière, il avait rejoint les U19 puis les U21 de Saint-Trond en 2015-2016.



Libre de tout contrat, il a ensuite signé à Eupen en 2017. Deux saisons et 39 matchs plus tard, il quittait le Kehrweg pour la Ghelamco Arena.



Son arrivée va compenser le départ de Bart Nieuwkoop à Feyenoord.