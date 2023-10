Alessia Lombardo : "C'était trop stylé l'univers de Bla-Bla"

En 2023, la RTBF fête ses 70 ans télévision, sept décennies, un bon nombre d’années qui rassemble des centaines d’heures d’images d’archives, retrouvées parfois au fond des caves de la Cité Reyers.

Alessia, animatrice à Tarmac se souvient très bien de la marionnette Bla-Bla, ou plutôt, elle se souvient parfaitement du rituel qu’elle s’imposait en fin d’après-midi.

Alessia nous raconte : " Quand je rentrais de l’école, il y avait un planning très strict à respecter par mes parents sinon je n’étais pas contente. Il faut dire la vérité : c’était super futuriste. Moi je trouvais ça trop stylé l’univers de Bla-Bla ".

Les bambins devenus grands, se souviendront que l’émission était entrecoupée par 3 " Blamatoscopes ", c’est-à-dire 3 créneaux composés de dessins animés ou de séries pour les adolescents.

Mais Bla-Bla n’était pas seul dans son studio futuriste. Il avait non seulement de nombreux amis tels que Clic, Raton, Mamy Nelly et bien d’autres. Et en coulisses se cachaient ses ennemis comme Wilbur Disquedur ou la Sorcière. Brrrrr

C’est sous la plume magique du réalisateur Bernard Halut qu " Ici Bla-Bla " a vu le jour sur la 2e chaîne de la RTBF en 1994, pour être remplacée par le concept " Ouftivi " après 2010, cette fois-ci sur la 3e chaîne.