Alessandro Scarlatti à Rome

Le 27 novembre 2022

" L’œuvre de celui que ses contemporains appelaient l’Orphée italien, est si vaste que l’on en vient à imaginer que l’homme se levait le matin la plume à la main. " (Adélaïde de Place)

Alessandro SCARLATTI - " Mentre io godo " Aria della Speranza extrait d’Il giardino di rose. Cecilia Bartoli et les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkovski . DECCA 4756924.

Arcangelo CORELLI - La Sonate " La Follia " en ré mineur opus 5/12 . Andrew Manze et Richard Egarr . HM 907298.

Alessandro SCARLATTI - Les Concerti grossi n°4 en sol mineur et n°5 en ré mineur. Europa Galante, sous la direction de Fabio Biondi . Virgin 5 45495 2.

Gregorio ALLEGRI - Miserere mei. Deus Oxford Choir of New College sous la direction d’Edward Higginbotham. Erato 146342.

Domenico SCARLATTI - Sonates K 239, 208, 72, 8 et 29. Alexandre Tharaud. Virgin 5099964201603.

Alessandro SCARLATTI - Concerto n°2 en ut mineur. Accademia Bizantina. Arts.

Alessandro SCARLATTI - In volver cio che brami extrait de Griselda. Dorothea Röschmann et l'Akademie für Alte Musik Berlin sous la direction de René Jacobs. Harmonia Mundi 901805.07.

Alessandro SCARLATTI - Première sonate pour violoncelle et clavecin. Philippe Foulon et Jean-Michel Hasler . Lyrinx.

Tomaso ALBINONI - Le Concerto pour hautbois en ré mineur . Frank de Bruine et the Academy of ancient music dir° Christopher Hogwood. DECCA 458 130 2 .

Bernardo PASQUINI - Sinfonia a quattro . Accademia Bizantina sous la direction d’Ottavio Dantone . DECCA 4706302.

Alessandro SCARLATTI - Extraits de la Missa per il santissimo Natale. Luca Dordolo, Gianluca Ferrarini et le Concerto italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini . Virgin 724354512629.

Production et présentation : Axelle THIRY