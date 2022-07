Alessandra Sublet fait ses adieux : "C’est la dernière fois que vous me verrez"

Dans Le Zap Télé du 8/9, Livia Dushkoff revient sur les adieux d’Alessandra Sublet au petit écran. Pour la diffusion du best-of de C’est Canteloup, Alessandra Sublet a réservé une annonce spéciale à ses auditeurs.

Juste avant le début de l’émission, l’animatrice a posté une vidéo sur Instagram accompagné d’un texte, annonçant son départ.

Dans cette vidéo, elle revient sur ses 20 ans de carrière et annonce :

Ce soir c’est la dernière fois que vous me verrez dans votre petit écran mais comment ne pas vous remercier pour toutes ces années.

Une page qui se tourne pour l’animatrice qui est passée par TF1, Canal+, M6, France 5, France 2, et à nouveau TF1. Dans sa vidéo, elle revient sur ses débuts en 2003 aux côtés de Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte ? puis son arrivée dans La matinale de Canal+, son passage chez M6 pour remplacer Virginie Efira dans l’émission Classé confidentiel. Durant sa carrière, Alessandra Sublet a également été aux commandes de ses propres émissions comme Incroyable talent, Un soir à la tour Eiffel, C à vous, … Une carrière prolifique pour l’animatrice qui remercie particulièrement son public, ses patrons et ses équipes.

Mais tout n’est pas fini :

On se retrouvera pour de nouvelles aventures !

En effet, l’ancienne animatrice télé, reviendra comme comédienne. Elle s’était déjà prêtée au jeu dans Handi Gang aux côtés de Lou B, ancien candidat de The Voice Belgique. Alessandra Sublet travaille également sur l’adaptation de son livre T’as le blues, baby. Adaptation dans laquelle, elle jouera son propre rôle.

La carrière d’Alessandra Sublet n’est donc pas terminée, elle a clos un chapitre pour en ouvrir un autre.