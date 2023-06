Alertes sécheresse en Flandre et en France : en Wallonie, les réserves d’eau ne manquent pas

"Dans l’état actuel des choses, on récupère toujours en recharge hivernale ce qui a été consommé", souligne le porte-parole de la SWDE. Et le stock d’eau disponible est plus élevé que ce dont ont besoin les consommateurs alimentés en eau wallonne : les Wallons, mais aussi Bruxelles qui prélève son eau en Wallonie, et la Flandre qui reçoit aussi des volumes d’eau du sud du pays.

"Si on fait le total de tout ça, on est à plus ou moins 380 millions de m3 par an qui sont consommés", précise Benoît Moulin. "Ce qu’on consomme se renouvelle", précise-t-il. Bon an, mal an, sur les 380 millions de m3 d’eau prélevés en Wallonie, 40% sont destinés aux consommateurs wallons, environ 17% aux consommateurs bruxellois, 21% partent en Flandre. Le reste est soit perdu à cause de fuites, soit pompé sans être répertorié, soit utilisé par la protection civile et les services d’incendie, soit utilisé pour le nettoyage des installations de production d’eau.