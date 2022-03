Alerte SMOG : la vitesse sera limitée sur certains grands axes vendredi et samedi

Suite à un pic de pollution aux particules fines, les plans d'action régionaux vont être activés demain et samedi.

En clair, cela veut dire quoi ?

Qu'il faudra modérer sa vitesse sur de nombreux axes routiers et autoroutiers.

La vitesse maximale sera réduite à 90 km/h sur de nombreuses portions (E42 entre la frontière française et Bois d'Haine, ring de Charleroi, E19 de Nivelles vers Bruxelles, E40 entre l'échangeur de Loncin et celui de Herve, E25 entre l'échangeur de Cheratte et celui de Coronmeuse, A602 entre l'échangeur de Loncin et l'échangeur de Burenville, E411 de Rosières vers Bruxelles notamment).

A Bruxelles, certains axes permettant habituellement une circulation à 90 ou 70 km/h réduiront la vitesse à 50 km/h. Dans la capitale, la police a d'ores et déjà annoncé qu'elle multiplierait les contrôles.

Notez que durant ces deux journées les transports en commun bruxellois et les Villo seront gratuits.

En Flandre, la vitesse sera limitée à 90 km/h sur autoroute.