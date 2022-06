Alerte schizophrénie ! Livia, Thierry et David parodiés par les comédiens !

De New York à Singapour, la terre entière se pose la même question : Qui va bien pouvoir remplacer Thierry Luthers en septembre ? Pour y répondre, qui de mieux que les trois chroniqueurs eux-mêmes, qui ont passé sept saisons côte à côte ?

Pour la dernière de la saison, et surtout, la dernière émission de Thierry Luthers, les comédiens ont frappé fort ! Fabian Le Castel, Martin Charlier et Tamara Payne se sont glissés dans la peau de Thierry, David et Livia et ont poussé leur personnage à l’extrême, de quoi embarquer le plateau et le public dans un fou rire collectif, tout au long du sketch.

"Minute 32 de Monsieur Luthers" exagérée, "Jeanmotte Touch" totalement abracadabrante, et des "Livia#" incompréhensibles tout au long de leur numéro, sans oublier des anecdotes bidons sur Thierry Luthers, les comédiens s’en sont donné à cœur joie !

Attention, vous risquez de voir double durant toute la séquence !

Les deux Thierry ont terminé le sketch avec un duo incroyable, sur le titre "L'envie" de Johnny Hallyday!