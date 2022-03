"Alerte Rouge" : vers de nouveaux role models dans les films d’animation

Simon Massei, sociologue à l’Université Libre de Bruxelles, a d’ailleurs publié un article en 2015 sur les longs-métrages Disney et leur réception par le jeune public au prisme du genre. Il revient d’abord sur les personnages féminins stéréotypés que l’on retrouve de manière dominante dans les films d’animation : "Effleurer son corps, cacher son sourire derrière sa main, tourner le regard ou caresser fébrilement sa chevelure pour signifier son anxiété : autant de comportements que les princesses adoptent depuis les années 1930, quand elles ne sont pas occupées à chanter au rythme des coups de balai passés sur le sol crasseux d’une tour ou d’une chaumière".

Au-delà des caractéristiques dont on les affuble, c’est toute la socialisation que l’on fait de leurs comportements qui les enferment dans des rôles prédéfinis, moins aventurières que leurs partenaires masculins. À présent, elles sont de plus en plus nombreuses à escalader des rochers à mains nues ou à affronter des monstres.

En plus de cela, on assiste à une "désethnicisation", comme l’explique Simon Massei : "Tandis que de Blanche Neige et les sept nains (1937) à La belle et la bête (1991) les princesses sont systématiquement caucasiennes, les productions des années 1990-2000 mettent au contraire en scène des héroïnes amérindienne, orientale ou asiatique". Attention cependant, ces modèles font plus souvent figures d’exception, comme le précise le sociologue : "Si la féminité cesse dans les années 1990 d’être une norme ethnicisée, elle reste toutefois une norme géographiquement et socialement située, répondant aux canons esthétiques des classes dominantes occidentales contemporaines comme en témoigne la propension des studios Disney à représenter toutes les femmes du monde sous des traits occidentaux, pour ne pas dire américaines".

Bref, du changement oui, mais il y a encore du chemin à parcourir, comme en témoigne le choix des voix et des tonalités : voix de tête pour les princesses et voix de poitrine pour les personnages masculins, ou encore le choix des plans : en contre-plongée pour souligner la force et la grandeur des héros et en plongée pour mettre en avant la vulnérabilité des personnages féminins.