Alerte rouge : Les Spice Girls, avec Victoria Beckham (!), réunies pour les 50 ans de Geri Halliwell

Elles étaient presque au grand au complet, il ne manquait que Mel B à l’appel. La chanteuse de karaoké Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell et Mel C se sont retrouvées ce week-end sur la piste de danse pour fêter les 50 ans de Geri Halliwell.

Si TMZ a rapporté que le couple David et Victoria Beckham était peut-être sur le point de se séparer, il n’en est rien puisque le joueur de foot a publié une belle vidéo de sa femme, qui partage un merveilleux moment avec son ancien girls band.

Sur la vidéo, on peut voir les Spice Girls danser et chanter sur leur hit n°1 de 1996 "Say You’ll Be There". "Célébration spéciale pour Ginger ce week-end et c’était d’autant plus spécial de capturer ce moment avec les filles… Une amitié pour la vie", a légendé David sans oublier Mel B "@officialmelb tu nous as manqué" avec un emoji cœur rouge.

Victoria Beckham a également partagé sur son Instagram plusieurs photos de cette soirée. "Une soirée amusante à célébrer Geri Halliwell", a-t-elle écrit.