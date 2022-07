Alerte moment émouvant : fan d’Everton, il marque un penalty pour son club grâce à son engagement envers les réfugiés ukrainiens

Paul Stratton, 44 ans, a vécu un moment inoubliable ce vendredi soir. Fan de la première heure d’Everton, Paul s’est vu offrir l’honneur de revêtir la vareuse officielle de son club et de tirer un penalty lors d’une rencontre amicale de pré-saison des Toffees. Un moment dont il n’avait été mis au courant avant la rencontre. Très ému avant de monter sur le terrain, il a été chaleureusement encouragé par le coach Frank Lampard et il a eu quelque peine à retenir ses larmes. De l’émotion qui ne l’a pas empêchée de convertir le coup de réparation face au gardien du Dynamo Kiev et de savourer son but à genoux devant les fans. Sous la clameur du public.

Cette initiative lui a été offerte grâce à son "courageux engagement envers les réfugiés ukrainiens" dans cette rencontre de charité, pour la paix, envers la population ukrainienne. D’après différents médias, il se serait rendu à la frontière ukrainienne pour apporter des vivres aux réfugiés ukrainiens avec des anciens collègues policiers et des militaires.

Le Dynamo Kiev, battu 3-0 (sans compter le penalty transformé par Paul) par les Toffees, jouera de nouveau au football cette saison puisque le championnat a repris malgré la guerre.