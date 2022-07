Alerte maillot horrible : un club écossais se pare d’un kilt et d’un soleil inquiétant

Le club écossais du Partick Thistle FC a créé la surprise en dévoilant un nouveau maillot qui s’inspire de Kingsley, la mascotte du club. Sauf que le soleil n’est pas des plus esthétiques et le short désigné façon kilt ne devrait pas non plus faire l’unanimité.

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et heureusement car il va sans doute falloir se lever tôt pour trouver des amateurs du nouveau maillot du Partick Thistle FC.

Que les fans de mode se rassurent, ces maillots ne seront pas véritablement portés par les joueurs durant la saison. Les fans qui ont pris leur ticket pour le premier match à domicile participeront d’ailleurs à un tirage au sort et auront la possibilité de gagner l’un de ces ensembles si particuliers.