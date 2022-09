Alerte : les bananes sont en danger à cause d'une maladie dévastatrice

La maladie de Panama ne date pas d'hier. Désignée aussi comme le "sida de la culture de la banane", cette affection prend la forme d'un champignon qui attaque non seulement la racine mais peut aussi réapparaître de nombreuses années plus tard s'il est toujours présent dans le sol. Le résultat à court terme se constate sur les bananes elles-mêmes qui deviennent marron et finissent par pourrir. Cette infection a trouvé son nom dans les années 50 lorsque le champignon a dévasté des plants de bananiers dans la région du Panama.

A l'époque, c'était une autre variété qui était consommée : la Gros Michel. La Cavendish s'était montrée plus résistante. Mais, voilà que la maladie ressurgit ces dernières années sous une forme bien plus sévère, ruinant des exploitations entières de bananiers partout dans le monde, où la plante est cultivée. D'après le journal Nikkei, la production de bananes au Vietnam a chuté de 71% en l'espace de 25 ans. Et l'on pourrait craindre une perte aussi gigantesque en Chine ou aux Philippines. Dans les années 90, une nouvelle souche de la maladie de Panama a été détectée en Malaisie et dans le reste de l'Asie du sud-est.

Le champignon est capable de traverser les océans puisqu'il a aussi été repéré en Colombie en 2019, où un état d'urgence a même été décrété, puis au Pérou l'année dernière. L'affection est finalement présente aujourd'hui dans une vingtaine de pays dans le monde.