Alerte ! : le film catastrophe d’un virus mondial porté par Morgan Freeman et Dustin Hoffman

Alerte ! est un film catastrophe classique mais d’une efficacité redoutable, comme on les aime. Friand.e de frissons, lot d’action et d’adrénaline ? A coup sûr, ce film comblera de plaisir votre samedi soir. A sa sortie (1995), le public apprécie le réalisme de l’histoire et des effets spéciaux même si certain.e.s pointent quelques rebondissements exagérés. Pour vous donner une idée : le scénario a des airs d’un autre film catastrophe super connu : Contagion sorti en 2011 et réalisé par Steven Soderbergh.

Bref vous l’aurez compris : Alerte ! sera votre dose ciné’ de suspens et de frissons hebdomadaire.