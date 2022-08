Alerte Kidnapping, Paul Vanden Boeynants : récit d'une affaire judiciaire qui a secoué la Belgique

Les plus de trente ans s’en souviennent sûrement. Les autres découvriront avec intérêt une affaire hors norme qui a tenu la Belgique en haleine au cours de l’hiver 1989. Paul Vanden Boeynants lui-même était un homme politique hors norme. Ancien apprenti boucher et joueur de foot à la Royale Union Saint-Gilloise, il a épousé ensuite une longue carrière politique au sein du PSC, l’ancien parti social-chrétien. Celui que l’on surnommait VDB ou le vieux crocodile, a été plusieurs fois Premier ministre, Vice-Premier et ministre de la Défense avant de présider son Parti, le PSC.

Le 14 janvier 1989, sa voiture est retrouvée dans le garage de son appartement, portière ouverte et pipe par terre (il ne quittait jamais sa pipe). Très vite, les autorités judiciaires sont mobilisées autour de cette disparition qui a tout d’un enlèvement. Une mystérieuse organisation, les " BSR ", revendique l’enlèvement. Du côté des enquêteurs, une course contre la montre s’engage pour retrouver vivant l’ancien Premier Ministre.

Cette enquête a fait les devants de l’actualité durant de longues semaines. Même sa conférence de presse qui a suivi sa libération a marqué les esprits. Il faut dire que ses mots ont été remixés pour en faire un morceau de musique façon new beat et qui a été numéro un des ventes en Belgique en quelques semaines.

Au travers de reconstitutions, d’archives et de témoignages inédits, dont ceux des journalistes Pierre Marlet, Nathalie Papleux, Jean-Claude Defossé ou l’ancienne journaliste Els Cleemput (qui avaient tous couverts l’affaire), de l’ancien ministre belge de la justice Melchior Wathelet ou du juge d’instruction de l’époque, ce documentaire rythmé et truculent, se regarde comme une série policière. Et c’est là qu’on mesure à quel point la réalité dépasse bien souvent la fiction !

Une coproduction RTBF - LouvignyMedia