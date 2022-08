Alerte Kidnapping – Paul Vanden Boeynants : Qui l’a enlevé ?

Mais, au-delà de ces aspects plus légers, il continue de régner quelques incertitudes par rapport à cette affaire d’enlèvement. Les responsables, Patrick Haemers et sa bande, finirent par être arrêtés. Le leader du groupe décidera de mettre fin à ses jours en prison quelques jours avant le procès. L’avocat du truand a pourtant révélé en 2019 que son ancien client n’était pas la tête pensante du kidnapping. Ce dernier aurait été commandité par un homme d’affaires belge qui aurait exprimé de nombreux désaccords avec Paul Vanden Boeynants. De quoi épaissir ce qui est peut-être l’enlèvement le plus médiatisé du pays…