Guy Cudell est une légende de la commune de Saint-Josse. Il en a été bourgmestre pendant 46 ans, une longévité qui aurait pu tenir encore plus longtemps s’il n’était pas décédé le 16 mai 1999 à 82 ans. Sa popularité a assis sa réputation, tout comme l’histoire de son enlèvement en 1984. C’est le soir du dimanche 24 juin que ce bourgmestre socialiste est kidnappé. Il monte dans sa voiture quand un individu armé rentre avec lui et exige qu’il le conduise sur la route de Genval. Guy Cudell décrira son ravisseur comme “pas spécialement agressif” et se signalant par “son esprit systématique et sa détermination”. Il ajoutera :

Il avait manifestement sa logique à lui. Il n’a jamais été brutal. Il ne m’a pas donné des gifles, il n’a rien fait de tout ça.