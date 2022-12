Жовте попередження на дорогах | Alerte jaune sur les routes

Alerte jaune sur les routes

Faites attention si vous prenez la route ! L'Institut royal météorologique met en garde les automobilistes, ce lundi matin. Les routes sont glissantes dans plusieurs régions du pays, dont l'ensemble de la Wallonie et Bruxelles. L'avertissement vaut jusqu’à ce mardi 9h.

Ce code couleur est utilisé en cas de chutes de neige fraîche ou lorsqu’il y a formation de plaques de verglas. Dans les prochaines heures, des chutes de neige sont annoncées au sud-est de la Belgique, tandis que de la pluie est prévue sur le nord-ouest. Le centre du pays connaîtra également des chutes de neige fondante voire de neige qui pourra tenir au sol.

Les régions les plus enneigées seront les provinces de Liège, du Limbourg, le Brabant flamand et le Brabant Wallon. Mais l’avertissement concerne également le Hainaut, Namur et Bruxelles.

Du sel en suffisance

Pour déneiger les voiries, les autorités peuvent compter sur de gros stocks de sel et de saumure. Ils sont pleins à ras bord, car les hivers précédents ont été relativement doux.

Pour vous donner une petite idée des quantités prévues, la Wallonie dispose de 130 000 tonnes de sel et 660 engins d’épandage. 1200 personnes peuvent également être mobilisées en cas de coup de froid.

Lors d’un hiver doux, on considère que 50 000 tonnes de sel sont utilisées pour déneiger les routes. Cette fois, avec presque 3 fois plus de sel, la Wallonie mise donc sur un hiver " rude ". On verra si c’est le cas ou pas !