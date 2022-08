Alerte génie : à 37 ans, un Argentin inscrit une incroyable reprise de volée acrobatique

Lionel Messi n’est pas le seul Argentin capable d’inscrire des buts extraordinaires. Beaucoup moins connu que son compatriote, Pablo Pérez vient, à 37 ans, de signer la plus belle réalisation de sa carrière.

Il évolue en Primera División, au Newell’s Old Boys, actuellement 13e du championnat argentin (sur 28). Opposés au Godoy Cruz, 4e, les… "Lépreux" encaissent un but après seulement 3 petites minutes de jeu des pieds de Martin Ojeda. La réaction des locaux ne se fait pas attendre. Sept minutes plus tard, Pérez est à la réception d’un centre en retrait venu de la droite. Placé juste à l’extérieur du grand rectangle, le milieu de terrain ne se pose pas de question et réalise une superbe reprise de volée acrobatique pour égaliser.

Un but aussi magnifique qu’inutile puisque le Newell’s Old Boys, réduit à dix à peine quelques minutes après ce bijou, s’est finalement incliné à domicile (1-2) à l’occasion de la 16e journée du championnat argentin.