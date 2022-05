Alerte film culte : The Bodyguard a 30 ans et débarque sur Tipik !

Des rumeurs courent depuis l’an dernier : le remake de The Bodyguard est en préparation. L’info nous vient tout droit du média Variety. Selon leurs informations, les Studios Warner Bros ont passé commande auprès de Matthew López (The Inheritance, The Legend of Georgia McBride) qui a été chargé de l’écriture du scénario. Côté casting, les spéculations vont bon train. Comme l’explique un article de Melty, le retour de Bradley Cooper et de Lady Gaga après le succès de A Star is Born serait envisagé. Et ce n’est pas tout, d’autres listes figureraient sur la liste : Channing Tatum et la Queen Cardi B en passant par le duo de la franchise Thor (alias Chris Hemsworth et Tessa Thompson). Le suspens est à son comble et la question du casting tarude les fan.e.s.

Affaire à suivre..