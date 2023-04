Alerte écologique et poésie insulaire dans les nouvelles expositions du HANGAR

Tristan da Cunha, l’épine de la couronne d’Angleterre

L’île habitée la plus isolée du monde valait bien un voyage en mer de 8 jours - et un accostage sur la météo le permet - et un séjour de 2 mois pour Richard Pak passionné par l’observation d’un “vase clos” où l’humanité donnerait à voir ses caractéristiques. L'île de Tristan da Cunha, entièrement volcanique, abrite 250 habitants britanniques cultivateurs de patates (le seul légume qui résiste aux conditions météo), bergers et pêcheurs rassemblés dans un seul village. La petite communauté a ses règles immuables depuis 1816 : pas de propriété de la terre et mise en commun des profits. Île sous perfusion, l’État britannique assure un emploi à chaque personne à partir de 18 ans. Ça aide à vivre mais ça n’incite pas aux études et au développement, commente Richard Pak. Huit familles constituent une communauté patriarcale qui n’accepte un.e nouvel.le arrivant.e qu’à la condition d’un mariage. Ces conditions d’extrême isolement et d’activité entièrement conditionnée par la météo (l’île se trouve dans les 40e rugissants) ne semblent pas marquer ces visages de robustes îliens dont on verra peu les femmes.

Melting Islands réussit à combiner la poésie et la mise en alerte sur la crise climatique évoquée frontalement avec Matthieu Gafsou, Alice Pallot et le collectif De Anima dans le chapitre Echoes of Tomorrow.

Á voir au Hangar du 19 avril au 8 juillet 2023