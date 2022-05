Alerte aux tiques : les bons réflexes à adopter pour se protéger

Avec ce temps sec des derniers jours, les tiques aiment se promener dans les bois, les forets, les hautes herbes, les parcs et jardins urbains et autres endroits humides. Elles mesurent entre 2 et 5 mm de long et se nourrissent du sang de leurs hôtes. Elles sont à l'origine, notamment, de la maladie de Lyme, une maladie neurologique évolutive très grave. Pas de panique pour autant : ce n'est pas parce que vous avez été mordu par une tique que vous allez développer cette maladie. Il faut, cependant, retirer la bête le plus rapidement possible et, idéalement, à l'aide d'une pince à tiques que l'on trouve en pharmacie.

Attention à l'apparition d'une éruption rouge de plus de 5 centimètres qui évolue

"Les symptômes principaux sont l'apparition d'un érythème migrant, rappelle le Dr Jean-Marc S'enterre, microbiologiste à l’hôpital de la Citadelle, c'est-à-dire d'une éruption rouge de plus de 5 centimètres qui évolue et qui apparait après une quinzaine de jours, de 8 à 15 jours. Et éventuellement, beaucoup plus rare, des maux de tête, parfois mal aux articulations, parfois une fatigue intense, mais qui doit être mis en relation avec la morsure de tique, puisque, bien entendu, cela peut-être autre chose qui donne ce type de symptômes".

Si la rougeur évolue et se déplace, il faut tout de suite téléphoner à son docteur

"Si on voit qu'on a été mordu par une tique, explique Isabelle Milis, pharmacienne, on l'enlève. On désinfecte avec un produit transparent, un peu d'alcool par exemple ou tout autre produit adapté. Et on surveille la rougeur. Si la rougeur évolue et se déplace, parfois accompagnée d'un syndrome grippal, à ce moment-là, il faut tout de suite téléphoner à son docteur".