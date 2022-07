Alerte aux tiques : elles sont aussi dans nos jardins, mais où exactement?

"Si on voit qu'on a été mordu par une tique, explique Isabelle Milis, pharmacienne, on l'enlève. On désinfecte avec un produit transparent, un peu d'alcool par exemple ou tout autre produit adapté. Et on surveille la rougeur. Si la rougeur évolue et se déplace, parfois accompagnée d'un syndrome grippal, à ce moment-là, il faut tout de suite téléphoner à son docteur".

A quoi faut-il faire attention?

Après une sortie "nature", il vaut mieux inspecter méticuleusement tout votre corps pour détecter la présence de tiques, car elles peuvent être minuscules, passer sous vos vêtements et se déplacer sur votre peau. Les tiques peuvent se nicher partout : sur la tête, derrière les oreilles, dans les plis de l’aine ou des aisselles, derrière les genoux, etc.

"Les symptômes principaux sont l'apparition d'un érythème migrant, nous rappelait en mai le Dr Jean-Marc S'enterre, microbiologiste à l’hôpital de la Citadelle, c'est-à-dire d'une éruption rouge de plus de 5 centimètres qui évolue et qui apparait après une quinzaine de jours, de 8 à 15 jours. Et éventuellement, beaucoup plus rare, des maux de tête, parfois mal aux articulations, parfois une fatigue intense, mais qui doit être mis en relation avec la morsure de tique, puisque, bien entendu, cela peut-être autre chose qui donne ce type de symptômes".