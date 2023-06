Alerte aux ratons laveurs !

Avec son masque noir et sa queue annelée, le raton laveur a un air sympathique, mais cette espèce est invasive et elle n’est pas du tout protégée. Au contraire, la Région encourage les chasseurs à le tirer.

Le raton laveur est originaire d’Amérique du Nord. Il a commencé à se répandre par l’Allemagne il y a une petite centaine d’années, puis par la France. Il colonise nos forêts. C’est un prédateur opportuniste qui ravage les nids et les poulaillers. Il mange les grenouilles. Il adore votre compost et la gamelle du chat. Il lui arrive de se nourrir dans les poubelles et de vivre, caché, en ville. Il transmet aussi des maladies qui peuvent être graves, voire mortelles.

Opportuniste, malin et habile, il entre partout

Notre reportage démarre à Sprimont, dans une belle propriété au milieu des bois, chez Axel qui est chasseur. Il nous montre une cage. Un piège avec lequel il a déjà attrapé une quarantaine de ratons laveurs : "on met un marshmallow comme appât. C’est ce qui marche le mieux. Quand l’animal entre dans la cage, il marche sur cette pièce et la cage se referme sur lui". Axel nous montre une partie dessoudée de la cage et nous explique que c’est le raton laveur lui-même qui a arraché le treillis pour s’enfuir.

Le raton laveur n’est pas aussi gentil que joli. Il est malin et sait comment entrer chez vous. "Chez une voisine" raconte Axel, "la buanderie toute blanche n’était plus blanche du tout, le linge ravagé, il y avait des déjections partout". Le raton laveur avait réussi à entrer. Un autre voisin d’Axel ne comprenait pas comment ses pommes disparaissaient. "Il a placé une caméra. Il a filmé le raton laveur. Il emportait les pommes au bord du ruisseau avant de les manger". Axel piège régulièrement des ratons laveurs, sur sa propriété ou bien à la demande de ses voisins.

"Le raton laveur, c’est un omnivore ultra-opportuniste. Donc il va manger les oisillons, les œufs dans les nids, les batraciens. Il est en concurrence directe avec tout un tas d’animaux beaucoup plus rares, des animaux bien de chez nous comme la cigogne noire. Et il n’a pas vraiment de prédateur. Il niche toujours en hauteur, dans des creux d’arbres, dans un tas de bois adossé à une maison, il fera ses petits dans une cave, dans une vieille grange, un garage, partout où il peut entrer.

Il a des "mains" comme nous les humains et il sait s’en servir. Il va observer l’homme et il peut reproduire ses gestes. Il va se mettre à la fenêtre de votre cuisine, vous aller le trouver sympathique, mais il va vous regarder ouvrir votre frigo et le jour où vous laisserez une fenêtre ouverte, il entrera dans votre cuisine, ouvrira votre frigo et se fera un festin de vos provisions !"

50 à 75.000 ratons laveurs en Wallonie

"Il mange des végétaux, des céréales, de petits invertébrés, mais potentiellement aussi d’autres animaux" explique Etienne Branquart, spécialiste des espèces invasives pour le SPW "des mammifères, des grenouilles, des oiseaux, et donc il peut y avoir des espèces vulnérables qui passent sous sa dent et qui voient leurs populations fragilisées par son activité de prédation".

De 50 à 75.000 ratons laveurs prolifèrent en Wallonie. "Normalement, le raton laveur vit près des rivières en milieu forestier, mais il s’habitue de plus en plus à l’homme. Il s’approche des habitations. Il vient en lisière des parcs, dans les jardins.

Quand on le nourrit près des maisons, il est attiré. Il finit par entrer dans les habitations. C’est aussi un gros prédateur de poules. Il fait des ravages dans les poulaillers où il est capable de s’introduire en soulevant les volets automatiques ! Comme il est très habile avec ses petites pattes, il entre là où un renard ou une martre n’arrive pas à pénétrer !

Vecteur de maladies graves

Et il y a tout le problème sanitaire. Le raton laveur est un réservoir de toute une série de maladies" comme ce ver, le baylisascaris procyonis qui peut s’implanter dans le cerveau humain. "On sait que ce ver est présent aux Pays-bas et en Allemagne. Il est probable qu’à moyen terme, on va le trouver en Belgique". Ce parasite se transmet par les déjections du raton laveur. Et il arrive que l'animal fasse ses besoins dans les bacs à sable des enfants.

Le premier conseil quand on rencontre un raton laveur, c’est surtout de ne pas le nourrir. "On a beaucoup de personnes qui ont trouvé que c’était sympa, qui voulaient l’approcher, qui l’ont nourri. Il y a potentiellement contact et risque de transmission de maladies. Et puis surtout, quand on en nourrit un, il y en a d’autres qui viennent et on finit par être entouré de ratons laveurs.

Donc il ne faut pas le nourrir, même involontairement. Il faut rentrer la gamelle du chat pour la nuit. Il faut sécuriser les poubelles, sécuriser les chatières. Les ratons laveurs entrent fréquemment dans les maisons par là. Comme ils sont très habiles, il faut sécuriser les poulaillers avec des loquets etc., pour éviter qu’il ouvre les portes ou le toit du poulailler."

Les chasseurs peuvent tirer le raton laveur, la région les y encourage. Et il est interdit de l’adopter comme animal de compagnie.