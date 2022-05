Alerte aux orages ce jeudi

Après une brève accalmie en cours de matinée, la tendance orageuse se confirmera un peu partout l’après-midi. Il fera encore assez chaud aujourd’hui, les températures offriront un dégradé : 20°C sur le littoral, 23°C sur l’extrême ouest ainsi que les Hautes Fagnes, 25°C sur le centre et encore 26°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et la Gaume. Une vigilance météo est activée tout au long de cette journée pour des averses localement violentes, des rafales de vent et possiblement de la grêle. Par contre, sur le littoral, le soleil devrait revenir en deuxième partie de journée et il devrait faire sec là-bas. Par contre, sous les orages les plus forts, on peut s’attendre à 10 ou 20 litres par m².